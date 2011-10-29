(重发)〔中股业绩〕京东方第三季亏损9.28亿元,全年预亏高达30-32亿元

路透上海10月29日电---中国最大面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周六公布业绩,第三季度亏损9.28亿元人民币.公司并预计,今年全年亏损额将达到30-32亿元.

京东方称,今年全年预亏主要因自下半年以来,全球终端电子消费市场持续低靡.受此影响,公司主要液晶面板产品价格继续走低,造成2011年度产生较大经营性亏损.该公司2010年亏损额为20.04亿元.

京东方并表示,其正全力推进鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权转让事宜.但该事项能否在本年度完成,及对本年度损益的影响存在不确定性.另外,由于2010年业绩为亏损,如2011年度继续亏损,其股票交易将会被实施退市风险警示.