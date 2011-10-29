(重发)〔中股业绩〕京东方第三季亏损9.28亿元,全年预亏高达30-32亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(重发以修改标头)
路透上海10月29日电---中国最大面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周六公布业绩,第三季度亏损9.28亿元人民币.公司并预计,今年全年亏损额将达到30-32亿元.
刊登在深圳证券交易所的公告显示,前三季度京东方累计亏损为21.43亿元.
京东方称,今年全年预亏主要因自下半年以来,全球终端电子消费市场持续低靡.受此影响,公司主要液晶面板产品价格继续走低,造成2011年度产生较大经营性亏损.该公司2010年亏损额为20.04亿元.
京东方并表示,其正全力推进鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权转让事宜.但该事项能否在本年度完成,及对本年度损益的影响存在不确定性.另外,由于2010年业绩为亏损,如2011年度继续亏损,其股票交易将会被实施退市风险警示.
京东方此前公告称,子公司京东方光电将转让所持鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司全部80%股权,成交价格合计36亿元人民币.[ID:nCN1175386]
京东方A周五收报2.22元,近三个月累计下跌10.48%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。