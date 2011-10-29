〔中国人事〕证监、银监、保监"三会"高层集体大换血--新华社

路透上海10月29日电---中国金融业的顶层管理者--证监会、银监会和保监会主席集体大"换血".其中原建行(0939.HK)董事长郭树清被任命为证监会主席;原证监会主席尚福林接替刘明康出任银监会主席;原农业银行(1288.HK)董事长项俊波出任保监会主席.

新华社周六晚间引述中央组织部新闻发言人作出上述报导.

农行(601288.SS)和建行(601939.SS)周五已公告称,项俊波和郭树清均辞去所在机构董事长职务.此前路透援引三位独立消息人士透露,尚福林将接替刘明康出任银监会主席,而尚福林的位置将由郭树清接替.另外,项俊波可能会接替吴定富,成为保监会的新任主席.[ID:nCN1182756]

尚福林出生于1951年11月,在2002年12月任职证监会主席前,曾历任中国人民银行副行长、农业银行行长等职务.

郭树清自2005年3月起加入建行并出任董事长,此前历任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、汇金公司董事长等职务.

项俊波自2009年1月起任农业银行董事长,此前曾任国家审计署副审计长、中国人民银行副行长等职务.(完)