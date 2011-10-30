(重温稿)《焦点人物》全能技术型官员郭树清再接新挑战,中国股市国际化步伐或加速

* 将成为总市值超过23万亿人民币的中国证券市场监管者

* 被认为是一位全能的技术型官员,丰富的经验或将推动中国证券市场的国际化

* 学者的优势与制肘

* 不时流露幽默、平易近人的一面

作者 谢衡

路透北京10月29日电---按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)原董事长郭树清,将迎来他职业生涯中的新挑战--成为总市值超过23万亿元人民币的中国证券市场的监管者.

郭树清被认为是一位全能的技术型官员.

2005年3月,建行前董事长张恩照因涉嫌受贿而匆忙离任,时任中国国家外汇管理局局长郭树清临危受命接管建行.七个月後,建行成为中国第一家实现IPO(首次公开发行)的国有商业银行.

现在郭树清要接管的中国证券市场,自去年以来成为全球表现最差的股市之一.上证综指.SSEC去年下跌了14%,今年以来继续下挫12%.而2010年中国的GDP同比增长10.3%,今年前三季度GDP同比增幅亦达到9.4%,仍是全球经济增长最快的国家之一.

"郭树清到证监会後一定会有所作为,但短期内未见得会有太多改变.相信未来支持创新和改革的人会越来越多,当变革成为共识,那时候郭树清就能有所为了."一位与郭树清有密切工作接触的金融高管说.

原中国证监会主席尚福林在职期间启动并推进了股权分置改革,此後推出创业板、融资融券和股指期货创新业务等.不过对比当下力推人民币国际化进程、建立国际金融市场的大背景,中国股市推出国际板却一直难产.

国际板牵涉面广泛,需要平衡的利益众多,目前的利弊之争牵制了国际板的推出.而从技术层面上看,在人民币不可自由兑换、资本项目仍严格管制的情况下,国际板上市企业募集资金如何使用?这道绕不过的外汇坎,亦成为阻碍国际板推出的实际操作障碍.

而郭树清作为外管局局长的经历,无疑将为他解决这些问题提供经验和人脉资源的帮助.

"这就是中央用人的高明之处,他(郭树清)的背景,对于推动中国证券市场的国际化无疑是大有益处的."上述金融高管称.

在担任中国央行副行长、外管局局长之前,郭树清曾历任国家经济体制改革委员会宏观调控体制司司长、国务院体改办党组成员,以及贵州省的副省长等职务.

有过上世纪70年代插队劳动的经历,曾参与早期的经济体制改革设计工作,又在中国经济较落後的贵州省做过三年的副省长,让郭树清深谙中国国情;而外管局局长,及之後全球市值最大银行之一董事长的经历,又让郭树清具有国际视野.

业内分析人士表示,希望丰富的经验能为郭树清带来智慧和魄力,去面对并解决中国证券市场的种种问题,推动市场健康发展.

**学者气质的底色**

"浓厚的学者气质",是几乎所有接触过郭树清的人给出的一致评价.

建行H股成功挂牌之後,作者曾问郭树清,如果能够自己选择,他是更愿意做一位宏观的管理者,还是一线的操作者.郭树清当时回答说:"也许我会选择去做研究工作."

郭树清1982年南开大学哲学系大学本科毕业,1988年中国社科院法学专业博士研究生毕业,于1986年5月至1987年8月赴牛津大学担任客座研究员,说一口流利的英语.并曾两度获得过孙冶方经济学奖.

"他(郭树清)无论是作为青年经济学者,到後来的官员,再到建行的董事长,其实他作为经济学家的底子一直没有变.学者气质是他的底色,也是郭和其他领导的不同之处."一位接近郭树清的人士说.

北京师范大学金融研究中心主任副教授钟伟就曾评论时任外管局局长的郭树清,"神色温和,讲起话来条理清楚、言语简洁明了,完全没有某些官员与学者交往的态度."

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松亦认为一大批活跃在经济改革一线、具有良好理论素养的学者中,郭树清就是其中有代表性的一位.

郭树清目前仍在中国央行研究生院担任博士生导师,发表研究论文、文章300余篇,出版过《比较价格体制》、《经济体制转轨与宏观调控》、《整体的渐进》、《过剩与贫穷之间》、《直面两种失衡》、《郭树清改革论集》等作品.

在巴曙松为《过剩与贫穷之间》写的书评中,就认为郭树清先後在贵州省和外管局任职,这是两个存在巨大反差、同时也尤其容易引发理论反思的工作环境:一面是地处西部经济欠发达的贫困省的领导者;另一面是因贸易顺差激增而不断增加的外汇储备的管理者.

"这使得作者能够从地方管理到国家宏观调控,从贫穷和短缺到以富裕和过剩,以及从国内到国际,以一种相对宽阔而且现实的视野,来系统地考察和思索转型期的中国问题,并以务实的精神去解决所面对的现实问题."巴曙松称.

**优势与制肘**

银行业是顺周期行业,郭树清对中国宏观经济的深入研究,应该是他作为以资产计中国第二大银行的董事长最大的优势和信心所在.

"没感觉董事长有强势的时候,但他很有主见,尤其是对自己在宏观形势的把握上很有信心...他对建行的管理更体现在战略发展的层面上."建行一位接近郭树清的人士称.

为应对全球金融危机,中国政府出台了4万亿经济刺激计划,中资银行亦随之在过去两年发放了天量贷款.而在2009至2010年的巨额放贷潮中,建行的贷款增速是四家国有商业银行中最低的.

今年以来中国政府不断加强对房地产的宏观调控,建行作为中国最大的按揭贷款银行,第一家上调首套房的贷款利率.这或许是建行对楼市"气味变坏"最敏锐的反应.

建行是国有商业银行股改上市的先行者,上市後的股价表现也在四大行中颇为靓丽.

但一位在建行工作了多年的职员就表示,建行上市後,内在的变化并不像外界认为的那麽大."这当然与建行是一家有近60年历史的老牌国企、痼疾深重有关,但我个人认为,郭董事长可能是很好的改革方案的制定者,但未必是一位强有力的改革家."

"上市只是银行改革发展壮大的一个重要手段和助推器...我们只是要找到一个途径,促进国有商业银行的改革和转变."郭树清曾这样说.

郭树清亦在接任建行董事长後就公开表示,完成股改後国有商业银行的党委将不会干预银行的具体经营决策.

"这个他(郭树清)恐怕没做到,实际上也不可能做到."上述建行接近郭树清的人士说.

在中国的现实国情下,如何处理党委与国有商业银行经营管理的关系,这不是建行一家需要面对的问题."大环境如此,不能苛求郭树清一个人."上述金融高管说.

温文尔雅是郭树清学者气质一方面的体现,"另一方面大家也会感觉到他比较优柔寡断,为了照顾这个那个,反而事情办不好."一位认识郭树清多年的人士称.

钟伟就曾评论称,"郭树清的工作作风虽然也强硬,但他可能更擅于随机应变,遇到阻力时他一般会说,这件事情我明明考虑得很周全,为什麽执行的过程中就遇到很多阻力呢?一层意思是说:我错了,我应该退下来.另一层意思是:我是对的,但是实施此政策的时机还没有到,所以我也应该退下来."

**轻松幽默的一面**

无论是作为官员还是建行的董事长,郭树清也有幽默、平易近人的一面.

此前郭树清接受路透专访,作者问"您都喜欢哪些运动?高尔夫?打网球?"郭树清一直摇头,然後突然冒出来一句:"我在家洗碗."此言一出,在场的所有人都大笑起来.

然而郭树清很认真的接着说:"我觉得洗碗是很好的饭後运动,还省水省电.只要我在家吃晚饭,就会去洗碗."

郭树清的细致亦令人印象深刻.在建行H股上市的庆功酒会上,郭树清在致辞的时候说:"今晚到场的佳宾贵客、big potatoes前面已作了介绍,我这里要特别感谢一些 small and medium-sized potatoes (中小级别的人物),他们为建行的上市做出了重要的贡献!"

于是郭树清用了不短的时间,一一念出几位来自建行一线优秀员工代表的名字,还有参与建行上市的承销团、会计师事务所、律师事务所等机构中一些职员的名字.很多被念到名字的人都大感意外."没想到郭董事长会在这麽重要的场合提到我的名字."一位承销团的成员说.

"他没有架子,这麽多年来一直这样,没有因为职位的变化就变了.跟我们这帮朋友在一起放松的时候,他很幽默,有时候会有点小脾气,甚至显得有点孩子气."一位与郭树清熟识超过二十年的朋友曾这样说.(完)

(北京中文部康熙泽对本文亦有贡献)