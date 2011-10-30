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市场报道 | 2011年 10月 30日 星期日 11:07 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货10月25日持仓报告(表)

路透10月28日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年10月25日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(159,357口)

46,290 28,412 16,603 84,884 97,650 147,777 142,665 11,580 16,692

较10月18日变动(增加7,807口)

-938 3,652 3,799 3,513 -2,205 6,374 5,246 1,433 2,561

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 17.8 10.4 53.3 61.3 92.7 89.5 7.3 10.5

各类交易商数量(总计为244家)

94 65 71 59 67 186 175 (完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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