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市场报道 | 2011年 10月 30日 星期日 11:06 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月25日持仓报告(表)

路透10月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月25日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,220,762口)

375,881 111,048 120,673 580,335 756,913 1076889 988,634 143,873 232,128

较10月18日变动(减少16,569口)

8,342 -14,828 -276 -19,712 5,205 -11,646 -9,899 -4,923 -6,670

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.8 9.1 9.9 47.5 62.0 88.2 81.0 11.8 19.0

各类交易商数量(总计为759家)

194 156 189 218 323 521 587 (完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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