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市场报道 | 2011年 10月 30日 星期日 11:05 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货10月25日持仓报告(表)

路透10月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月25日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(428,942口)

77,319 123,929 66,270 248,684 179,682 392,273 369,881 36,669 59,061

较10月18日变动(减少480口)

2,989 -2,973 -3,071 -2,275 2,841 -2,357 -3,203 1,877 2,723

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.0 28.9 15.4 58.0 41.9 91.5 86.2 8.5 13.8

各类交易商数量(总计为403家)

108 156 145 93 113 298 327

--编译 李爽;审校 丁琦

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