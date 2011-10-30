〔CFTC报告〕CBOT大豆期货10月25日持仓报告(表)

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透10月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月25日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(542,926口)
124,197 59,878 69,043 300,414 331,512 493,654 460,433 49,272 82,493
较10月18日变动(减少46,341口)
-48,512 -2,237 -1,569 1,139 -43,323 -48,942 -47,129 2,601 788
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.9 11.0 12.7 55.3 61.1 90.9 84.8 9.1 15.2
各类交易商数量(总计为449家)
127 102 150 132 169 341 364
--编译 李爽;审校 丁琦
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)