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市场报道 | 2011年 10月 30日 星期日 11:04 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货10月25日持仓报告(表)

路透10月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月25日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(542,926口)

124,197 59,878 69,043 300,414 331,512 493,654 460,433 49,272 82,493

较10月18日变动(减少46,341口)

-48,512 -2,237 -1,569 1,139 -43,323 -48,942 -47,129 2,601 788

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.9 11.0 12.7 55.3 61.1 90.9 84.8 9.1 15.2

各类交易商数量(总计为449家)

127 102 150 132 169 341 364

--编译 李爽;审校 丁琦

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