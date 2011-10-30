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市场报道 | 2011年 10月 30日 星期日 11:03 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月25日持仓报告(表)

路透10月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月25日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,388,897口)

335,212 175,494 345,231 645,467 802,858 1325910 1323583 62,987 65,314

较10月18日变动(减少42,666口)

11,988 -3,359 -20,138 -39,529 -14,407 -47,679 -37,904 5,013 -4,762

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.1 12.6 24.9 46.5 57.8 95.5 95.3 4.5 4.7

各类交易商数量(总计为338家)

123 96 155 89 97 290 284 (完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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