〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月25日持仓报告(表)

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透10月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月25日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,388,897口)
335,212 175,494 345,231 645,467 802,858 1325910 1323583 62,987 65,314
较10月18日变动(减少42,666口)
11,988 -3,359 -20,138 -39,529 -14,407 -47,679 -37,904 5,013 -4,762
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.1 12.6 24.9 46.5 57.8 95.5 95.3 4.5 4.7
各类交易商数量(总计为338家)
123 96 155 89 97 290 284 (完)
--编译 李爽;审校 丁琦
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)