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市场报道 | 2011年 10月 30日 星期日 11:00 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜10月25日持仓报告(表)

路透10月28日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年10月25日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(129,893口)

28,375 31,313 15,885 73,267 62,365 117,527 109,563 12,366 20,330

较10月18日变动(增加879口)

265 -2,136 3,187 -2,174 471 1,278 1,522 -399 -643

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.8 24.1 12.2 56.4 48.0 90.5 84.3 9.5 15.7

各类交易商数量(总计为181家)

39 72 57 42 42 122 146 (完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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