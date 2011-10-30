(重发)《美股一周展望》企业财报和美联储动向或助涨股市,技术面亦偏多

(修正标头为"美股一周展望",非"美股一周焦点")

路透纽约10月28日电---标普500指数有望创下近40年最佳月度表现,许多人将乐于锁定获利落袋为安,为市场下行做准备.但一些成绩欠佳的投资者却无奈地向美国股市投入更多资金.

标普500指数周五连续第四周周线收升,仅10月就将录得逾13%的涨幅.但这波涨势令包括对冲基金在内的许多投资者都措手不及.

对冲基金Apex Capital交易员主管Robert Francello表示,即便下周出现一些回调,但欧洲达成协议後形势更加明朗,"应促使许多基金回归风险资产."该基金在旧金山管理约20亿美元的资产."年底前很有可能还会进一步上涨,"他说.

据Hedge Fund Research数据,对冲基金今年平均亏损8%.同时,标普500指数今年以来录得涨幅,但仅涨逾2%.

周四标普500指数涨3%後,摩根大通在写给客户的报告认为,"年底前股市有强劲上涨的根基,"目标位在1,400-1,475点.

对冲基金需要有逾8%的涨幅才能摆脱今年亏损境地.

"如果你是一位对冲基金经理,正确的投资方向似乎是做多:买入股票,买入风险资产,"ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas表示.

"目前,欧洲的主要风险已经下降,取而代之的是股市估值可能正面而且不会出现二次探底."

欧洲领导人达成一项备受期待的协议,提高该地区救助基金规模,并与银行和保险商达成协议,他们要对希腊债务减记50%.

希腊无序违约以及欧洲主权债务危机蔓延的风险,导致标普500指数在9月当季录得2008年以来最差季度表现.

本周稍早公布数据显示,美国第三季经济以一年来最快速度成长,也令市场压力缓解.

周五即将公布的月度就业报告将受到密切关注,以证实宏观经济的乐观趋势.路透对分析师调查显示,10月就业岗位料增加95,000个.

**财报和美联储举措将助涨**

下周将有100多家标普500成分企业公布财报,其中包括Lowes (L.N),辉瑞(Pfizer)(PFE.N)和Kellogg (K.N).

在公布上季财报的300多家企业中,约有70%业绩优于分析师预期.

一些人预计美联储将宣布新一轮资产购买计划--类似于去年推出的量化宽松计划,该计划曾带动股市上涨长达一年之久.

Apex Capital的Francello表示,美联储扩大资产购买後带动的股市涨势,很可能由商品相关类股领涨.

"美联储开始为新一轮量化宽松举措打基础,因此也会为风险资产走势提供一些助力,"他说.

**技术面亦偏多**

技术走势图也转为利多,标普500指数本周升至200日移动均线上方,为8月初以来首次.

RBC Capital Markets的一份报告称,1,285点面临阻力,但年底前股市走势趋向上扬.

"我们仍处于剧烈波动期,因此不能放松警惕,"ConvergEx Group的Colas称,"你会逢低买进吗?我认为这样做是正确的."(完)