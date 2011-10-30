〔韩国数据〕9月工业生产较前月增长1.1%,优于预期

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，若IMF撤出希腊纾困计划，则计划将终止--财政部发言人
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月31日电---韩国国家统计局周一公布,韩国9月经季节调整的工业生产较前月增长1.1%,增速快于预期.8月时该数据曾录得2008年危机以来首次两月连降.
路透调查原本预估9月工业生产经季节调整後较上月增长0.2%;8月数据修正後为下降1.9%.
统计局数据称,9月工业生产较上年同期上升6.8%,亦优于路透调查的上升4.7%.
韩国9月综合领先指标较上年同期成长1.5%,增速低于8月修正後的成长1.9%.(完)
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--编译 艾茂林;审校 王冠中
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)