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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 07:18 BJT

〔韩国数据〕9月工业生产较前月增长1.1%,优于预期

路透10月31日电---韩国国家统计局周一公布,韩国9月经季节调整的工业生产较前月增长1.1%,增速快于预期.8月时该数据曾录得2008年危机以来首次两月连降.

路透调查原本预估9月工业生产经季节调整後较上月增长0.2%;8月数据修正後为下降1.9%.

统计局数据称,9月工业生产较上年同期上升6.8%,亦优于路透调查的上升4.7%.

韩国9月综合领先指标较上年同期成长1.5%,增速低于8月修正後的成长1.9%.(完)

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--编译 艾茂林;审校 王冠中

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