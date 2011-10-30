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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 06:20 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初微跌,投资者本周料趋于谨慎

2104GMT--欧元兑美元EUR=周一亚洲盘初略走软,报1.4140美元,周五纽约时段报1.4155,本周风险事件积聚,交易商愈发谨慎.市场对欧元区债务协议如何起效存在疑虑,但欧元基本守住了上周2%的涨幅.

欧元阻力位在上周四高点1.4248,支撑位在1.4108.欧元兑日圆EURJPY=报106.88日圆,略低于纽约时段的107.24.

美元指数=USD持平在75.075,上周下挫1.6%.

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