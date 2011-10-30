〔中欧关系〕欧元集团主席:欧洲不会因中国提供帮助而做出政治让步

路透柏林10月30日电---欧元集团主席贾克周日表示,中国将其盈馀投资于欧洲,以协助欧洲克服债务危机是合情合理的,但这并不包含政治上的让步.

欧洲领导者上周达成一项计划,以重建金融市场信心,结束持续两年、发端于希腊的危机,若有可能,也由中国政府贡献一份力量.

然而,中国提供帮助的益处遭到了猛烈的抨击,因这可能削弱欧洲与中国政府在政治和经济争端上的谈判立场.

贾克对德国第一公共电视台(ARD)表示,"对于中国及其他国家可能加入一项全面解决方案的事实,我丝毫不感到担心,因中国盈馀规模之大令人瞠目,将这笔钱投资于欧洲是合情合理的."