〔中欧关系〕欧元集团主席:欧洲不会因中国提供帮助而做出政治让步

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，若IMF撤出希腊纾困计划，则计划将终止--财政部发言人
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林10月30日电---欧元集团主席贾克周日表示,中国将其盈馀投资于欧洲,以协助欧洲克服债务危机是合情合理的,但这并不包含政治上的让步.
欧洲领导者上周达成一项计划,以重建金融市场信心,结束持续两年、发端于希腊的危机,若有可能,也由中国政府贡献一份力量.
然而,中国提供帮助的益处遭到了猛烈的抨击,因这可能削弱欧洲与中国政府在政治和经济争端上的谈判立场.
贾克对德国第一公共电视台(ARD)表示,"对于中国及其他国家可能加入一项全面解决方案的事实,我丝毫不感到担心,因中国盈馀规模之大令人瞠目,将这笔钱投资于欧洲是合情合理的."
"这并不是透过某种政治谈判的形式,说中国对欧进行投资,我们就得要回馈中国些什麽."
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)