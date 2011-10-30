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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 06:28 BJT

〔韩国数据〕11月制造业景气判断指数微升--央行调查

路透首尔10月31日电---韩国央行周一公布的调查结果显示,11月韩国制造业景气判断指数微升.

央行公布,该指数11月经季节调整後升至84,10月为83.

该指数连续九个月低于100.指数低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.

央行表示,10月17-24日调查了全国逾2,400家企业,覆盖23个主要产业.(完)

--编译 张涛;审校 王冠中

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