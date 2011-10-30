全球外汇市场10月31日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月30日(日)
2315 - 日本9月采购经理人指数(PMI).
2330 - 澳洲10月TD-MI通胀指标.
10月31日(一)
0030 - 澳洲9月民间信贷与房屋信贷.
0500 - 日本9月建筑订单与房屋开工.
0745 - 法国9月生产者物价指数(PPI).
0900 - 意大利9月失业率.
0930 - 英国9月消费者信贷/抵押贷款额/抵押贷款批准宗数/M4货供额.
1000 - 欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值.
1000 - 意大利10月消费者物价指数(CPI).
1000 - 欧元区9月失业率.
1100 - 意大利9月生产者物价指数(PPI).
1230 - 美国10月供应管理协会(ISM)纽约市企业活动指数.
1345 - 美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI).
1430 - 美国10月达拉斯联邦储备银行制造业指数.
2245 - 新西兰第三季劳动成本.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 艾茂林
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)