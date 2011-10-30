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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 06:59 BJT

全球外汇市场10月31日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月30日(日)

2315 - 日本9月采购经理人指数(PMI).

2330 - 澳洲10月TD-MI通胀指标.

10月31日(一)

0030 - 澳洲9月民间信贷与房屋信贷.

0500 - 日本9月建筑订单与房屋开工.

0745 - 法国9月生产者物价指数(PPI).

0900 - 意大利9月失业率.

0930 - 英国9月消费者信贷/抵押贷款额/抵押贷款批准宗数/M4货供额.

1000 - 欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值.

1000 - 意大利10月消费者物价指数(CPI).

1000 - 欧元区9月失业率.

1100 - 意大利9月生产者物价指数(PPI).

1230 - 美国10月供应管理协会(ISM)纽约市企业活动指数.

1345 - 美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI).

1430 - 美国10月达拉斯联邦储备银行制造业指数.

2245 - 新西兰第三季劳动成本.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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