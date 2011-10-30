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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 06:48 BJT

〔日本个股〕日本首相野田称奥林巴斯须澄清事实并采取适当行动--FT

路透伦敦10月30日电---金融时报周日报导称,日本首相野田佳彦要求该国相机生产商奥林巴斯(7733.T)就几宗具有争议的款项支付作出澄清.

野田佳彦承认,以首相的名义就一家私人公司作出评论可能被认为不恰当,但他对金融时报表示,奥林巴斯已经表示,将成立一个第三方委员会就款项支付争议展开调查.

"我希望他们充分澄清事实并采取适当行动."他说.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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