《综述》美国消费者个人支出增加,但收入疲弱引人担忧

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
* 美国9月消费者个人支出增长0.6%
* 个人所得微升0.1%,经通胀调整後为下降
* 储蓄率降至3.6%
* 消费者信心10月升高
路透华盛顿10月28日电---个人所得增长乏力导致美国家庭在9月削减储蓄以增加支出,显示该国经济复苏态势仍然脆弱.
美国商务部周五公布,9月个人支出较前月增长0.6%,8月为增长0.2%.不过,个人所得继8月减少0.1%之後,9月仅小幅增加0.1%.[ID:nCN1183578]
消费者支出强力增加为第四季产出成长注入动力,但如果收入增长不加快,经济可能陷入颓势.
"消费者真的是在走钢丝.他们没有太多的回旋馀地,而且在就业、食品成本和所有一切状况变化非常小的情况下,容易出现失去平衡,"ITG Investment Research资深分析师Steve Blitz说.
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)