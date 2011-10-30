《综述》美国消费者个人支出增加,但收入疲弱引人担忧

* 美国9月消费者个人支出增长0.6%

* 个人所得微升0.1%,经通胀调整後为下降

* 储蓄率降至3.6%

* 消费者信心10月升高

路透华盛顿10月28日电---个人所得增长乏力导致美国家庭在9月削减储蓄以增加支出,显示该国经济复苏态势仍然脆弱.

美国商务部周五公布,9月个人支出较前月增长0.6%,8月为增长0.2%.不过,个人所得继8月减少0.1%之後,9月仅小幅增加0.1%.[ID:nCN1183578]

消费者支出强力增加为第四季产出成长注入动力,但如果收入增长不加快,经济可能陷入颓势.

"消费者真的是在走钢丝.他们没有太多的回旋馀地,而且在就业、食品成本和所有一切状况变化非常小的情况下,容易出现失去平衡,"ITG Investment Research资深分析师Steve Blitz说.