〔东京汇市〕美元/日圆触及新低令市场警惕当局干预,欧元持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 美元/日圆触及新低,令市场谨防当局干预
* 欧元守住上周多数涨幅
* 欧美央行政策会议与G20峰会是本周关注焦点
路透悉尼10月31日电---美元/日圆周一在亚洲早盘微跌至纪录新低,因在十分清淡的交投中停止单被触发.这令市场人士持续警惕日本当局可能出手干预.
美元/日圆JPY=报75.77日圆,此前在EBS电子平台一度短暂滑至75.31,跌破75.64左右的近期低点.交易商表示,美元跌破75.60後触发了停止单.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)