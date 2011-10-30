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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 06:50 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆触及新低令市场警惕当局干预,欧元持坚

* 美元/日圆触及新低,令市场谨防当局干预

* 欧元守住上周多数涨幅

* 欧美央行政策会议与G20峰会是本周关注焦点

路透悉尼10月31日电---美元/日圆周一在亚洲早盘微跌至纪录新低,因在十分清淡的交投中停止单被触发.这令市场人士持续警惕日本当局可能出手干预.

美元/日圆JPY=报75.77日圆,此前在EBS电子平台一度短暂滑至75.31,跌破75.64左右的近期低点.交易商表示,美元跌破75.60後触发了停止单.

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