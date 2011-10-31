欧洲经济指标预测--10月31日-11月7日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月31日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------10月31日当周-------------------------------
10月31日(一)
0700 德国实质零售销售(较上月) 9月 +1.0% -2.9%
(较上年同期) +0.9% +2.2%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.5%
0900 意大利失业率 9月 7.9% 7.9%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加4 增加5
抵押贷款额(亿英镑) 增加6 增加6
抵押贷款批准件数(万) 5.06 5.24
M4货供额(较前月) -- -0.2%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 +2.9% +3.0%
1000 意大利CPI(较前月) 10月初值 +0.1% 持平
(较上年同期) +3.0% +3.0%
HICP(较前月) +0.5% +2.0%
(较上年同期) +3.4% +3.6%
1000 欧元区失业率 9月 10.0% 10.0%
1100 意大利PPI(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- +4.5%
11月1日-11月30日
0001 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.1% -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -2.3% -2.3%
11月1日(二)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.4% -0.3%
0815 瑞士零售销售 9月 -- -1.9%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 47.7 48.2
0843 意大利Markit制造业PMI 10月 47.1 48.3
0928 英国CIPS制造业PMI 10月 50.0 51.1
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.1%
(较上年同期) +0.4% +0.6%
11月2日(三)
0848 法国Markit制造业PMI 10月终值 49.0 49.0
0853 德国制造业PMI 10月 48.9 48.9
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 10月 减少1 减少2.6
未经季节调整的失业人数(万人) 270 280
经季节调整的失业人数(万人) -- 292.2
经季节调整的失业率 6.9% 6.9%
0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 47.3 47.3
0930 英国建筑业PMI 10月 50.0 50.1
11月3日(四)
0843 意大利Markit服务业PMI 10月 45.0 45.8
0928 英国CIPS服务业PMI 10月 52.0 52.9
1245 欧洲央行利率决定 11月 1.5% 1.5%
11月4日(五)
0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.0 46.0
综合PMI -- 46.8
0853 德国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1
0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 47.2 47.2
综合PMI 47.2 47.2
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +5.8% +5.9%
1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.1% -1.4%
---------------------------------11月7日当周--------------------------------
11月7日(一)
0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 -- 2.8%
经季节调整失业率 -- 3.0%
0815 瑞士CPI(较前月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- -18.5
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.0%
1100 德国总工业生产(较前月) 9月 -- -1.0%(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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