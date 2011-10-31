中国呼吁叙利亚加快落实改革承诺

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗10月30日电---中国中东问题特使吴思科周日称，叙利亚政府应加快落实改革承诺，以回应人民的合理期待和诉求。他指出叙利亚局势危险，流血冲突不能再继续。

国际社会向叙利亚总统巴沙尔政府施压，要求其停止对长达七个月的、要求改革的示威活动的镇压，不过迄今并未取得明显效果。

美国则谴责中国和俄罗斯，称两国并未采取实质措施，在外交上孤立和经济上制裁叙利亚。

吴思科在结束叙利亚访问後于开罗告诉记者，巴沙尔政府必须采取“明确措施”结束流血冲突。

“叙利亚政府必须加快落实改革承诺，”吴思科称，“必须尊重人民的……合理期待和诉求”

他说，在叙利亚首都大马士革访问期间，他会见了该国副总统、外长和反对派人士，强调了中国在叙利亚冲突上采取中立立场。

他说：“我要向高级官员强调的是，叙利亚局势危险，这种局势不能再继续下去。”

吴思科是在开罗阿拉伯联盟总部发表上述言论的，当时约有150名示威者在此集会，谴责该机构对叙利亚及也门镇压示威活动回应不力。（完）