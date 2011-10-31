中国呼吁叙利亚加快落实改革承诺

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗10月30日电---中国中东问题特使吴思科周日称，叙利亚政府应加快落实改革承诺，以回应人民的合理期待和诉求。他指出叙利亚局势危险，流血冲突不能再继续。
国际社会向叙利亚总统巴沙尔政府施压，要求其停止对长达七个月的、要求改革的示威活动的镇压，不过迄今并未取得明显效果。
美国则谴责中国和俄罗斯，称两国并未采取实质措施，在外交上孤立和经济上制裁叙利亚。
吴思科在结束叙利亚访问後于开罗告诉记者，巴沙尔政府必须采取“明确措施”结束流血冲突。
“叙利亚政府必须加快落实改革承诺，”吴思科称，“必须尊重人民的……合理期待和诉求”
他说，在叙利亚首都大马士革访问期间，他会见了该国副总统、外长和反对派人士，强调了中国在叙利亚冲突上采取中立立场。
他说：“我要向高级官员强调的是，叙利亚局势危险，这种局势不能再继续下去。”
吴思科是在开罗阿拉伯联盟总部发表上述言论的，当时约有150名示威者在此集会，谴责该机构对叙利亚及也门镇压示威活动回应不力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。