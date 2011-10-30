版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 07:03 BJT

〔澳洲个股〕澳洲航空称将于周一下午开始恢复航班运营

路透10月31日电---澳洲航空(QAN.AX)表示,将于周一下午开始恢复航班运营,恢复运营须由民用航空当局核准.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐