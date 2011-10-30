〔澳洲个股〕澳洲航空称将于周一下午开始恢复航班运营

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透10月31日电---澳洲航空(QAN.AX)表示,将于周一下午开始恢复航班运营,恢复运营须由民用航空当局核准.(完)
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)