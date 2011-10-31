九名泰国军人自首 承认在湄公河杀害13名中国船员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷10月30日电---泰国警方周日称，九名泰国军人周五自首，承认在泰缅边境附近湄公河杀害13名中国船员。
10月5日，两艘中国货船在湄公河“金三角”地区遭袭，13名受害者都是货船船员。
泰国清盛县警长Phopkorn Kooncharoensuk称，九名嫌犯中有两人是军官。
他在电话中告诉路透：“他们都是军人，已向警方自首归案。”
但他拒绝透露任何细节，仅称该案正在调查中。
该案发生後，中国要求泰方迅速展开调查，并要求泰国、缅甸和老挝确保中国船员在湄公河航运安全。
泰国《国家报》（The Nation）周日报导称，泰国副总理Chalerm Yubamrung表示，警方掌握的“确凿证据”表明，是泰国境内朝中国货船开火，导致13名船员遇害。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。