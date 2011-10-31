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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:31 BJT

九名泰国军人自首 承认在湄公河杀害13名中国船员

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷10月30日电---泰国警方周日称，九名泰国军人周五自首，承认在泰缅边境附近湄公河杀害13名中国船员。

10月5日，两艘中国货船在湄公河“金三角”地区遭袭，13名受害者都是货船船员。

泰国清盛县警长Phopkorn Kooncharoensuk称，九名嫌犯中有两人是军官。

他在电话中告诉路透：“他们都是军人，已向警方自首归案。”

但他拒绝透露任何细节，仅称该案正在调查中。

该案发生後，中国要求泰方迅速展开调查，并要求泰国、缅甸和老挝确保中国船员在湄公河航运安全。

泰国《国家报》（The Nation）周日报导称，泰国副总理Chalerm Yubamrung表示，警方掌握的“确凿证据”表明，是泰国境内朝中国货船开火，导致13名船员遇害。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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