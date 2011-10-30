〔路透专访〕德拉吉有关ECB买债的评论"被过度解读"--ECB总裁特里谢

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，若IMF撤出希腊纾困计划，则计划将终止--财政部发言人
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福10月31日电---即将卸任的欧洲央行(ECB)总裁特里谢表示,市场过度解读了下任总裁德拉吉就该央行已准备好购买受困国公债的评论.
他在即将卸下担任了八年的欧洲央行总裁一职前接受访问,对欧元区政府在上周峰会上所作将通过欧洲金融稳定机构(EFSF)干预债市,以抗击欧债危机的承诺表示欢迎.
欧洲央行去年5月开启公债购买计划,但该计划备受争议,导致该央行两名主要的德国籍决策者请辞,特里谢也似乎急于从这一计划中抽身.
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)