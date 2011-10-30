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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 07:18 BJT

〔路透专访〕德拉吉有关ECB买债的评论"被过度解读"--ECB总裁特里谢

路透法兰克福10月31日电---即将卸任的欧洲央行(ECB)总裁特里谢表示,市场过度解读了下任总裁德拉吉就该央行已准备好购买受困国公债的评论.

他在即将卸下担任了八年的欧洲央行总裁一职前接受访问,对欧元区政府在上周峰会上所作将通过欧洲金融稳定机构(EFSF)干预债市,以抗击欧债危机的承诺表示欢迎.

欧洲央行去年5月开启公债购买计划,但该计划备受争议,导致该央行两名主要的德国籍决策者请辞,特里谢也似乎急于从这一计划中抽身.

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