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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 07:24 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月31日

* 头版头条:

--中国三大金融监管部门--银监会、证监会、保监会集体"换帅".中国金融监管步入新的历史时期.

* 其他:

--2,294家A股公司前三季度实现营业收入16.04万亿元人民币,实现净利润1.48万亿元.具有可比数据的2,292家上市公司前三季度营业总收入同比增长24.98%,净利润同比增长18.78%.

--南山铝业(600219.SS)拟投资61.9亿元建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目.

--环保部、国土资源部与水利部发布全国地下水污染防治规划(2011--2020年).根据规划,未来中国将安排六类项目、总投资共计346.6亿元用于地下水污染防治.

--中国铁建(601186.SS)全资子公司中国铁建投资有限公司拟出资9亿元,与广东省湛江经济技术开发区共同设立中铁建湛江开发有限公司,联合开发湛江东海岛基础设施.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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