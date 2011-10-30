《中国报摘》--中国证券报10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 头版头条:
--中国三大金融监管部门--银监会、证监会、保监会集体"换帅".中国金融监管步入新的历史时期.
* 其他:
--2,294家A股公司前三季度实现营业收入16.04万亿元人民币,实现净利润1.48万亿元.具有可比数据的2,292家上市公司前三季度营业总收入同比增长24.98%,净利润同比增长18.78%.
--南山铝业(600219.SS)拟投资61.9亿元建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目.
--环保部、国土资源部与水利部发布全国地下水污染防治规划(2011--2020年).根据规划,未来中国将安排六类项目、总投资共计346.6亿元用于地下水污染防治.
--中国铁建(601186.SS)全资子公司中国铁建投资有限公司拟出资9亿元,与广东省湛江经济技术开发区共同设立中铁建湛江开发有限公司,联合开发湛江东海岛基础设施.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)