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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 07:26 BJT

〔澳洲个股〕澳洲航空股价上涨,此前劳动仲裁机构命令结束产业行动

路透悉尼10月31日电---澳洲航空(QAN.AX)股价周一微升,此前该国劳动仲裁机构命令该公司飞机复航,对澳洲10年来最严重,并导致该公司国际航线飞机全部停飞的劳资纠纷进行干预.

2312GMT,澳洲航空股价上涨0.97%至1.56澳元.

路透访问的三位分析师称,澳洲航空停飞的财务影响可控,暂时不会调整对该股的估值;不过他们正密切关注停飞事件对该公司未来业务的影响.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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