缅甸称高度重视与中国友好合作关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月30日电---新华社报导称，缅甸内政部长哥哥（Ko Ko）周日向中方表示，缅甸高度重视与中国的友好合作关系。

此前缅甸政府宣布暂停中国牵头的密松水坝项目，且中国船员在湄公河遭袭遇害，均可能影响到两国关系。

36亿美元的密松水坝项目位于缅甸北部，主要由中国企业出资修建，在缅甸民众抗议数周後，总统吴登盛上月宣布暂停该项目。此後中国呼吁双方通过友好协商妥善处理相关事宜。

10月5日，有13名中国船员在湄公河泰缅边境附近遭袭遇害，亦令中方感到愤怒。

缅甸内政部长在京与中国公安部长孟建柱会谈时称，缅甸仍将是中国的友好邻邦。

新华社援引其说法称：“缅甸政府高度重视与中国的友好合作关系，愿与中方共同努力，加强在湄公河流域的执法安全合作，采取有效措施打击危害本流域安全的跨国犯罪活动，维护湄公河国际航运安全。”（完）