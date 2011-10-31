缅甸称高度重视与中国友好合作关系

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月30日电---新华社报导称，缅甸内政部长哥哥（Ko Ko）周日向中方表示，缅甸高度重视与中国的友好合作关系。
此前缅甸政府宣布暂停中国牵头的密松水坝项目，且中国船员在湄公河遭袭遇害，均可能影响到两国关系。
36亿美元的密松水坝项目位于缅甸北部，主要由中国企业出资修建，在缅甸民众抗议数周後，总统吴登盛上月宣布暂停该项目。此後中国呼吁双方通过友好协商妥善处理相关事宜。
10月5日，有13名中国船员在湄公河泰缅边境附近遭袭遇害，亦令中方感到愤怒。
缅甸内政部长在京与中国公安部长孟建柱会谈时称，缅甸仍将是中国的友好邻邦。
新华社援引其说法称：“缅甸政府高度重视与中国的友好合作关系，愿与中方共同努力，加强在湄公河流域的执法安全合作，采取有效措施打击危害本流域安全的跨国犯罪活动，维护湄公河国际航运安全。”（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。