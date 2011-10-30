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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 07:30 BJT

〔标题新闻〕通用汽车预计今年中国汽车市场成长7-10%,非常健康--执行长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E7LU016]

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