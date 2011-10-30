版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 07:41 BJT

〔日本数据〕10月制造业活动两个月来首次扩张,因汽车产出增加

路透东京10月31日电---周一公布的一项调查显示,日本10月制造业活动两个月来首次扩张,因汽车制造商产出增加,但一些公司表示日圆升值和中国需求放缓损及外部需求.

日本10月Markit/JMMA采购经理人指数(PMI)经季节调整後升至50.6,9月为49.3.

该指标两个月以来首次升越50的荣枯分水岭.

10月新出口订单指数从前月的44.9升至47.2.

"日本制造商10月恢复生产增长,尽管来自国内外客户的新订单进一步减少,"Markit分析师Alex Hamilton说.

"中国需求疲弱以及日圆持续走强再次成为出口销售下降的主要因素."

10月产出分项指数从上月49.0升至52.8.(完)

--编译 王兴亚; 审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐