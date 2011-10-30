〔日本数据〕10月制造业活动两个月来首次扩张,因汽车产出增加

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，若IMF撤出希腊纾困计划，则计划将终止--财政部发言人
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京10月31日电---周一公布的一项调查显示,日本10月制造业活动两个月来首次扩张,因汽车制造商产出增加,但一些公司表示日圆升值和中国需求放缓损及外部需求.
日本10月Markit/JMMA采购经理人指数(PMI)经季节调整後升至50.6,9月为49.3.
该指标两个月以来首次升越50的荣枯分水岭.
10月新出口订单指数从前月的44.9升至47.2.
"日本制造商10月恢复生产增长,尽管来自国内外客户的新订单进一步减少,"Markit分析师Alex Hamilton说.
"中国需求疲弱以及日圆持续走强再次成为出口销售下降的主要因素."
10月产出分项指数从上月49.0升至52.8.(完)
--编译 王兴亚; 审校 张涛
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)