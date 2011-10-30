版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 07:50 BJT

《日本重要政经日程》--10月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月31日(一)

-- - 越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)在日本访问.

企业面:

-- - Panasonic(6752.T)第二季财报

-- - 东芝(6502.T)上半年财报

-- - 三菱电机(6503.T)上半年财报

-- - 瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)上半年财报

-- - TDK(6762.T)上半年财报

0600 - 本田汽车(7267.T)第二季财报

0600 - 日本烟草(JT)(2914.T)第二季财报

0600 - 第一三共(4568.T)第二季财报

0600 - 朝日集团控股(2502.T)第三季财报

0600 - 关西电力(9503.T)上半年财报

0600 - 啤酒商Sapporo Holdings(2501.T)第三季财报

0630 - 日本中国电力(9504.T)上半年财报

0630 - 四国电力(9507.T)上半年财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐