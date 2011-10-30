《日本重要政经日程》--10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
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10月31日(一)
-- - 越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)在日本访问.
企业面:
-- - Panasonic(6752.T)第二季财报
-- - 东芝(6502.T)上半年财报
-- - 三菱电机(6503.T)上半年财报
-- - 瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)上半年财报
-- - TDK(6762.T)上半年财报
0600 - 本田汽车(7267.T)第二季财报
0600 - 日本烟草(JT)(2914.T)第二季财报
0600 - 第一三共(4568.T)第二季财报
0600 - 朝日集团控股(2502.T)第三季财报
0600 - 关西电力(9503.T)上半年财报
0600 - 啤酒商Sapporo Holdings(2501.T)第三季财报
0630 - 日本中国电力(9504.T)上半年财报
0630 - 四国电力(9507.T)上半年财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)