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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 07:45 BJT

〔表格〕韩国9月工业生产较前月增长1.1%,超越市场预估

路透首尔10月31日电---韩国国家统计局周一公布,韩国9月经季节调整的工业生产较前月增长1.1%,增速快于预期.8月时该数据曾录得2008年危机以来首次两月连降.[ID:nCN1184670]

统计局公布的工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):

9月 *8月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产 6.8 1.1 4.7 -1.9

工厂出货 7.5 ~ 4.2 ~

面向国内 3.9 ~ 2.6 ~

面向出口 11.8 ~ 6.2 ~

库存 10.4 ~ 11.8 ~

工厂平均设备利用率(%) 81.3 80.4

服务业产出 3.8 -1.6 4.9 0.5

零售销售 2.8 -3.2 5.2 -0.2

资本投资总额 -4.2 -2.0 -3.4 1.8

建筑开工总额 -1.7 3.8 -9.4 0.9

^综合领先指标 1.5 -0.2 1.9 0.1

* 修正值

~ 无数据

^ 未经季节调整的变动(完)

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--编译 肖群英;审校 徐文焰

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