〔表格〕韩国9月工业生产较前月增长1.1%,超越市场预估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透首尔10月31日电---韩国国家统计局周一公布,韩国9月经季节调整的工业生产较前月增长1.1%,增速快于预期.8月时该数据曾录得2008年危机以来首次两月连降.[ID:nCN1184670]
统计局公布的工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):
9月 *8月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 6.8 1.1 4.7 -1.9
工厂出货 7.5 ~ 4.2 ~
面向国内 3.9 ~ 2.6 ~
面向出口 11.8 ~ 6.2 ~
库存 10.4 ~ 11.8 ~
工厂平均设备利用率(%) 81.3 80.4
服务业产出 3.8 -1.6 4.9 0.5
零售销售 2.8 -3.2 5.2 -0.2
资本投资总额 -4.2 -2.0 -3.4 1.8
建筑开工总额 -1.7 3.8 -9.4 0.9
^综合领先指标 1.5 -0.2 1.9 0.1
* 修正值
~ 无数据
^ 未经季节调整的变动(完)
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--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)