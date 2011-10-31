〔欧洲金融〕特里谢称"危机尚未结束",前路面临艰难工作--报章

路透柏林10月29日电---欧洲央行总裁特里谢在接受一家德国报纸专访时表示,欧元区主权债务危机尚未结束,解除报警信号为时尚早.

然而,特里谢在接受德国周日画报的专访中指出,他相信只要欧元区稳定公约得到全面和更有力地执行,欧元区政府能够恢复金融稳定.

他又指,本周欧盟领导人达成的协议需要获得非常精确且迅速地执行.他称迅速全面履行这些决定具有"绝对的关键性".

他表示,欧洲央行将谨慎追踪各国政府改革举措的进展,并称目前是"看到一些行动"的时候了.

"危机仍未结束,"特里谢向德国周日画报表示.