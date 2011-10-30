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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 07:47 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货持稳于93美元上方,关注G20会议

路透吉隆坡10月31日电---美国原油期货周一持稳于93美元上方,因投资者冀望本周20国集团(G20)会议上将就欧洲扩大救援基金救助能力的计划给出更多细节.

2339GMT,美国原油期货CLc1升0.05美元,或0.05%,至每桶93.37美元.上周大涨6.8%,为连续第四周走强.

布兰特原油期货LCOc1跌0.01美元至每桶109.90美元,上周则上涨0.3%.

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