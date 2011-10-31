〔芝加哥期市〕美国谷物期货亚洲盘初持平,有望录得月度涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月31日电---美国谷物和大豆期货周一亚洲盘初持平,受累于需求疲弱,在9月挫跌逾18%後,本月有望录得涨幅.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约Cc1微跌0.04%,至每蒲式耳6.54-3/4美元,结束连续四周的涨势,因美国种植户寄望价格上涨而惜售新收割的谷物.该合约10月有望上涨10%左右.
12月小麦期货合约Wc1在清淡交投中上涨0.27%,至每蒲式耳6.46-1/4美元,此前连续三周上涨,因交易商解除大豆/小麦价差期权.该合约10月可能上涨约6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。