〔芝加哥期市〕美国谷物期货亚洲盘初持平,有望录得月度涨幅

路透悉尼10月31日电---美国谷物和大豆期货周一亚洲盘初持平,受累于需求疲弱,在9月挫跌逾18%後,本月有望录得涨幅.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约Cc1微跌0.04%,至每蒲式耳6.54-3/4美元,结束连续四周的涨势,因美国种植户寄望价格上涨而惜售新收割的谷物.该合约10月有望上涨10%左右.

12月小麦期货合约Wc1在清淡交投中上涨0.27%,至每蒲式耳6.46-1/4美元,此前连续三周上涨,因交易商解除大豆/小麦价差期权.该合约10月可能上涨约6%.