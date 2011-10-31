〔中国经济〕A股公司前三季度实现净利1.48万亿元,增速逐季放缓

路透上海10月31日电---中国上市公司三季报已披露完毕.据中国证券报数据中心统计,2,294家A股公司前三季度实现营业收入16.04万亿元人民币,实现归属于母公司股东净利润1.48万亿元.然而,上市公司单季度营业收入和净利润的增速正在逐季放缓.

具有可比数据的2,292家上市公司前三季度营业总收入同比增长24.98%,净利润同比增长18.78%.其中,1,480家公司实现净利润同比增长,占比64.52%.

中国证券报周一报导指出,上市公司前三季度的单季度营业收入和净利润的增速逐季放缓.具有可比数据的2,201家上市公司前三季度单季度营业总收入分别为4.85万亿元、5.44万亿元和5.32万亿元,分别同比增长28.97%、25.75%和22.68%;

前三季度单季度实现净利润分别为4,784.64亿元、5,108.87亿元和4,785.4亿元,分别同比增长24.95%、22.75%和13.43%,分别环比增长9.91%、6.78%和-6.23%.

此外,银行业16家上市公司前三季度实现净利润6,920.54亿元,同比增长31.87%,占全部上市公司前三季度净利润的46.62%.银行业以外上市公司前三季度实现净利润7,925.22亿元,同比增长9.65%.

部分行业增速整体下滑.有可比数据的19家上市券商前三季度共实现营业收入506.52亿元,同比下滑9.56%;实现净利润186.66亿元,同比下滑14.94%.信息设备行业前三季度实现净利润69.43亿元,同比下滑7.26%.(完)