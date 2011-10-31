《外汇动态》美元/日圆缩减跌幅,此前或受止损卖单推动走跌

多位交易商称,在亚洲盘初的清淡交投中,止损卖单或协助推低了美元兑日圆,进一步加剧该货币对的跌势.

市场另一个焦点是可能的月底流动.一大型日资银行的外汇销售交易员表示,尽管可能会出现来自日本出口商的部分美元卖盘,但亦可能会出现另一个方向的流动.