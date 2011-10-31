版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 08:29 BJT

《外汇动态》美元/日圆缩减跌幅,此前或受止损卖单推动走跌

0001GMT---美元兑日圆今日稍早在电子交易平台EBS上触及纪录低位75.311日圆後,缩减跌幅.

多位交易商称,在亚洲盘初的清淡交投中,止损卖单或协助推低了美元兑日圆,进一步加剧该货币对的跌势.

他们说,对(日本当局)可能卖出日圆进行干预的谨慎情绪,可能会支撑美元兑日圆.

市场另一个焦点是可能的月底流动.一大型日资银行的外汇销售交易员表示,尽管可能会出现来自日本出口商的部分美元卖盘,但亦可能会出现另一个方向的流动.

美元兑日圆JPY=下跌0.1%至75.77日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐