《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日(I)

**上海证券报**

--国务院发展研究中心研究员高伟表示,明年保障房建设资金缺口可能较大,须给予更多支持.他建议,加大各级财政对保障房建设资金的投入,创新一些融资方式,例如社保资金和企业年金投入保障房建设应有更明确的要求等.

--上海家化(600315.SS)称,鉴于第一大股东家化集团整体改制後实际控制人将发生变化,而且9月底帐面银行存款达9.41亿元人民币,预计未来几年公司现金流持续增长.如果未来三年公司发展依然良好,除了股权激励增发外,不考虑任何形式的再融资方案.

--庞大集团(601258.SS)称携手青年汽车拟不超过10亿元收购萨博,随後将向其增资25亿元.

--全国人大财经委副主任吴晓灵指出,连续三年的高额信贷投放和货币供应,决定了中国不可能走放松银根之路.

**人民日报**

--广州提前60天超额完成8.5万套保障房的筹建任务,提前一年超额完成解决在册77,177户低收入家庭住房困难问题的任务,并建立起完善住房保障的长效机制.

--创业板设立至今,269家公司实际共募集资金净额1,771.15亿元(两家新上市公司未计入),是预计募资的近3倍;截至2011年6月30日,创业板公司已使用了31.07%的计划内募集资金,21.89%的超募资金得到有效使用,超过七成的募集资金还躺在银行里"睡觉",而已使用的募集资金里,也不乏用于买地买楼买车的情况.

--财政部、国家税务总局日前发出通知,经国务院批准,此前规定的金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除的政策,继续执行至2013年12月31日.

**第一财经日报**

--业内人士透露,保利协鑫(3800.HK)将与台湾鸿海集团(2317.TW)联手进军硅片产业.保利协鑫主席朱共山虽未直接回应双方将如何合作,但他坦言,欢迎鸿海加入光伏产业,这对整个光伏产业挤泡沫和改变生产及供应,销售方式都很有利.

--中粮集团、联想控股目前都在与山东酒企孔府家洽谈入股事宜.一位人士透露,两家企业入股孔府酒还在意向阶段.目前国有股约为30%,其馀股份由管理层等方面持有.

**21世纪经济报 道**

--宗申动力(001696.SZ)母公司宗申集团在巴西的合资公司--CR宗申正在IPO过程中.宗申集团董事长左宗申表示,正考虑收购一家美国老牌摩托车企业,亦准备联合重庆市农商行(3618.HK),去收购卢森堡一家银行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/李然; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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