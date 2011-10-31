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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 08:19 BJT

〔韩国股市〕小幅低开,受金融与科技股下跌拖累

路透首尔10月31日电---韩国股市周一开盘小幅下跌,投资者在最近几日的大涨之後暂停买盘,韩股受新韩金融集团(055550.KS)和LG显示器(034220.KS)等金融和科技股下跌拖累.

0004GMT,韩国综合股价指数.KS11下跌0.31%至1,923.51点.(完)

--编译 李春喜;审校 张若琪

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