《中国报摘》--金融时报10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--国务院常务会议称,中国经济社会发展总体保持良好态势,要切实把握好宏观调控的方向、力度和节奏,要敏锐、准确地把握经济走势出现的趋势性变化,更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.
* 其他:
--保监会副主席周延礼称,保险业监管将注重吸收国内外监管实践经验,不断提高监管的针对性有效性;在进一步完善微观审慎监管的同时,将建立宏观审慎的保险,并完善偿付能力监管标准,逐步推行与国际接轨的风险资本制度.
--观察文章援引业内专家指出,在目前经济增长回落仍在可接受范围内、通胀回落仍高于目标水平的情况下,宏观政策不会转向,只能是一种微调修正.(完)
--整理 李然; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。