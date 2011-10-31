《中国报摘》--金融时报10月31日

* 头版头条:

--国务院常务会议称,中国经济社会发展总体保持良好态势,要切实把握好宏观调控的方向、力度和节奏,要敏锐、准确地把握经济走势出现的趋势性变化,更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.

* 其他:

--保监会副主席周延礼称,保险业监管将注重吸收国内外监管实践经验,不断提高监管的针对性有效性;在进一步完善微观审慎监管的同时,将建立宏观审慎的保险,并完善偿付能力监管标准,逐步推行与国际接轨的风险资本制度.

--观察文章援引业内专家指出,在目前经济增长回落仍在可接受范围内、通胀回落仍高于目标水平的情况下,宏观政策不会转向,只能是一种微调修正.(完)

--整理 李然; 审校 杨淑祯