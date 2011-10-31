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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 08:57 BJT

〔中国个股〕南山铝业称拟投资61.9亿元,建设年产20万吨铝合金生产线

路透上海10月31日电---中国南山铝业(600219.SS)上周六公告称,拟投资61.9亿元人民币,建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目.项目建设期三年,预计投资收益率为16.8%.

公告指出,建成投产後将占据国内铝加工业的重要地位,成为中国铝板带加工企业的排头兵之一.不过,公司亦指出项目投资较大,建设周期较长,存在不确定性的风险;同时,宏观经济波动及市场竞争也会带来不确定性.

南山铝业上周五收报7.81元,过去三个月累计下跌18.21%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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