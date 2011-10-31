〔中国个股〕南山铝业称拟投资61.9亿元,建设年产20万吨铝合金生产线

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月31日电---中国南山铝业(600219.SS)上周六公告称,拟投资61.9亿元人民币,建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目.项目建设期三年,预计投资收益率为16.8%.
公告指出,建成投产後将占据国内铝加工业的重要地位,成为中国铝板带加工企业的排头兵之一.不过,公司亦指出项目投资较大,建设周期较长,存在不确定性的风险;同时,宏观经济波动及市场竞争也会带来不确定性.
南山铝业上周五收报7.81元,过去三个月累计下跌18.21%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。