〔表格〕澳洲9月经季节调整民间信贷较上月增长0.5%,高于路透预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼10月31日电---澳洲央行周一公布,9月经季节调整民间信贷较上月增长0.5%.
以下为数据细节(经季节调整百分比变动):
9月 8月 2011年9月/2010年9月
信贷总额 +0.5 +0.2 +3.4
房屋信贷 +0.5 +0.4 +5.8
其他个人用途信 +0.4 -1.1 -0.9
企业信贷 +0.4 +0.1 +0.2
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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