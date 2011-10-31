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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 08:42 BJT

〔表格〕澳洲9月经季节调整民间信贷较上月增长0.5%,高于路透预估

路透悉尼10月31日电---澳洲央行周一公布,9月经季节调整民间信贷较上月增长0.5%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

9月 8月 2011年9月/2010年9月

信贷总额 +0.5 +0.2 +3.4

房屋信贷 +0.5 +0.4 +5.8

其他个人用途信 +0.4 -1.1 -0.9

企业信贷 +0.4 +0.1 +0.2

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