〔中国房地产〕宁夏、广西和山东保障房开工率均已过100%--新华

路透北京10月31日电---中国保障房建设正在逐步推进,宁夏、广西和山东的保障房开工率均已过100%,上海亦表示将重点加大保障房建设力度.

新华社周日援引宁夏住房和城乡建设厅介绍,截至10月底,宁夏已开工建设各类保障性安居工程8.21万套,占全年计划的106.5%,提前两个月超额完成任务.

而广西和山东前三季度的保障房开工率分别达到109.39%和107.4%.

上海市市长韩正则表示,近三个月来,上海房价连续环比零增长,过高的房价正得到有效遏制.下一步将继续落实国家有关房地产调控的各项政策,特别要重点加大保障房建设力度.

广西力争2011年保障性安居工程完成投资160亿元人民币以上,到"十二五"(2011-2015年)期末,城镇保障性住房覆盖面要达到20%,2012年初步确定的任务为25万套(户).

山东则预计到年底,开工建设保障性安居工程36.5万套,开工率达到113%.连同往年结转项目将竣工19.5万套,竣工率达到60.2%.

中国住房和城乡建设部部长姜伟新上周称,明年将对"十二五"保障性住房建设的数量、质量进行中期评估,根据评估结果来确定3,600万套原定的规划数是否进行调整.[ID:nCN1178888] (完)