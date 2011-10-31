〔韩国汇市〕韩元/美元持平且公债期货上扬,9月工业生产反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月31日电---韩国韩元KRW=兑美元周一盘初持稳,上周受欧洲达成债务危机应对计划提振扩大涨幅後,涨势暂歇.
0025GMT时,韩元兑美元报1,102.8.上周五收于1,104.9,创2009年5月以来韩元最佳周度表现.
三年期12月公债期货KTBc1上扬0.03点,报103.92.
周一金融市场开市前,韩国国家统计局公布的数据显示,韩国9月工业生产反弹,结束两个月的下滑局面.[ID:nCN1184670]
0025GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,102.8 1,104.9
日圆/韩元JPYKRW=R 14.5551/700 14.5618/722
韩国公债期货KTBc1* 103.92 103.89
韩国综合股价指数.KS11 1,926.06 1,929.48
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。