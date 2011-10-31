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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 08:54 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元持平且公债期货上扬,9月工业生产反弹

路透首尔10月31日电---韩国韩元KRW=兑美元周一盘初持稳,上周受欧洲达成债务危机应对计划提振扩大涨幅後,涨势暂歇.

0025GMT时,韩元兑美元报1,102.8.上周五收于1,104.9,创2009年5月以来韩元最佳周度表现.

三年期12月公债期货KTBc1上扬0.03点,报103.92.

周一金融市场开市前,韩国国家统计局公布的数据显示,韩国9月工业生产反弹,结束两个月的下滑局面.[ID:nCN1184670]

0025GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,102.8 1,104.9

日圆/韩元JPYKRW=R 14.5551/700 14.5618/722

韩国公债期货KTBc1* 103.92 103.89

韩国综合股价指数.KS11 1,926.06 1,929.48

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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