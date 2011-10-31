《欧洲央行焦点》德拉吉行将接任ECB总裁,料维持欧元区利率不变

* 欧洲央行11月料将维持利率在1.5%不变

* 或于12月降息

* 德拉吉将引进个人领导风格,但将小心行事

路透法兰克福10月28日电---欧元区利率下周很可能维持不变,因欧洲央行将逐渐过渡至新领导人手中,且欧盟领导人化解危机的计划也令货币政策决策者们身上的压力有所缓解.

11月3日央行会议将首次由新总裁德拉吉主持,此前德拉吉曾担任意大利央行总裁长达六年时间.

德拉吉希望令欧洲央行与金融市场的沟通带有其个人风格--他周三暗示,欧洲央行已准备好继续推进8月重新开启的公债购买计划.

但除此之外,他也希望避免在初次露面之时就令市场措手不及.

随着意大利在主权债务危机中越陷越深,德拉吉的立场将十分微妙,若他放出任何对意大利提供支持的信号,就会很容易被认为是对他母国的倾斜.

另一方面,如果ECB撤销现有危机支持举措,那麽他可能会面临南欧国家的批评,这些国家可能会指责其听从德国政府和德国央行的指示.

因此,德拉吉上任伊始或将采取低调态度,并维持利率不变,即使欧元区经济成长萎靡不振,而且衰退风险增大.

"我认为,ECB很难考虑11月调整利率,"花旗分析师Guillaume Menuet表示.

"德拉吉刚来,整体通胀依然高企,尚无迹象显示数据明显下滑."

根据对70名分析师进行的最新路透调查,大约三分之二的受访者预计,欧洲央行将在12月前减息,其中11名受访者称,该央行将在11月3日减息.其他七名受访者认为,欧洲央行将等到明年才会采取行动,而另外16名受访者则预计,该央行不会减息.

ECB管理委员会的一些成员上个月希望减息,而另外一些成员则认为,暂时可将利率维持在1.5%.

"当前利率水平适当,"ECB执委会成员史塔克称.这名货币政策鹰派人士今年辞职,ECB知情人士称他藉此抗议购债计划.

**增长忧虑**

包括德拉吉在内的很多欧洲央行官员都担心,经济增长的下行风险加剧,以及若经济数据维持当前趋势,央行政策可能转向,于12月下调利率.

"在充满不确定性的环境下,增长前景进一步恶化的风险巨大,"德拉吉周三在欧盟峰会召开前说,并特别指出欧债危机损及信心.

但市场对周四解决债务危机方案的反应正面,让欧洲央行有更多时间来评估衰退风险和考虑是否降息.

而且,由于通胀持续高于央行"略低于2%"的目标,短期实质利率为负.欧元区9月通胀率为3.0%,德国10月通胀年率下滑,但也只是从上月的2.6%微降到2.5%.

"我认为欧元区降息的理由不是特别充分,除非欧元区将陷入衰退,"法国兴业银行分析师Klaus Baader说.

"有很多问题存在...但短期利率过高并不是问题."

欧洲央行在金融危机顶峰时期降息至1.0%,但仍较英国指标利率高出0.5个百分点,也高于美国和日本的接近于零的指标利率水准;在此之前,ECB指标利率最低曾来到2.0%,仍高于目前利率水平.

部分经济指标表现较好.欧元区经济景气指数10月仅小幅下降,令人预期区内经济第四季或避开萎缩;此外货币供应数据也强于预估.

但并非所有数字都那麽好--企业调查显示欧元区经济面临从停滞走向全然衰退的严峻风险.

**充分沟通**

随着欧洲央行新总裁下月走马上任,很多央行观察人士认为12月是降息的好时机,届时数据应能提供更多线索判断衰退是否可能发生.

欧洲央行还喜欢在公布经济成长和通胀的最新预估之时调整利率,而管委诺沃特尼曾明显暗示12月会再次上演这种情形.

"我们肯定会在有了新的预估数据时再次讨论利率政策,"他上周说.

即将卸任的央行总裁特里谢的一贯做法是为利率变动作好铺陈准备,分析师认为这种传统将得到延续.

"降息时的沟通可能需要好好琢磨,确保过程平顺,"荷兰银行分析师Nick Kounis说.

"或许有些人会认为,(德拉吉)的首次行动不应让人们和投资者感到意外."(完)