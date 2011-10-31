〔韩国金融〕全球紧缩时期韩国尤其容易受资金外流的冲击--央行报告

路透首尔10月30日电---韩国央行周日发布的一份报告警告称,自2008年金融危机以来大量资金流入国内,且股市换手率处于高位,因此在全球紧缩时期韩国尤其容易受到资本外流的冲击.

报告称,在2009年第二季至2010年底,外资净买入韩国证券的规模超过该国一年国内生产总值(GDP)的8%,高于新兴经济体约4%的平均水准.

韩国央行在半年度金融稳定报告中指出,截至去年10月,韩国股市换手率高居178.5%,在25个新兴经济体中仅次于中国.

此外,欧美投资者在外资持有韩国股票的总体规模中占75.5%,在外资持有韩国债券规模中的比例也达到53.1%.

韩国央行认为,由于上述原因,再加上该国严重依赖短期海外借贷,因此如果欧元区债务危机和美国经济放缓导致问题,韩国尤其容易遭受大规模资本外流的冲击.

在国内方面,韩国央行呼吁密切关注信用卡发卡公司的流动性情况,指今年下半年到明年底债务展期负担会异常沉重.

报告称,截至6月底来看,有18万亿韩元(162.9万亿美元)的信用卡公司债券将在2012年底前到期,约为未偿还债务总额的52%.

央行称,如果信用卡公司在债务转仓或偿还到期债务方面出现问题,受威胁的可能不仅是个别发卡公司,作为其债权人的金融机构也将受到影响.(完)