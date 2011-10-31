〔全球金市〕现货金持稳,投资者关注20国集团会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月31日电---现货金在周一亚洲交易时段持稳,此前受遏制欧债危机计划出炉提振,金价录得两个月来的最大单周涨幅,投资者正等候本周稍晚举行的20国集团(G20)会议,以探寻更多交易线索.
截至0033GMT,现货金XAU=微升0.1%至每盎司1,741.34美元,本月涨幅有望超过7%,扭转上月大跌近11%的颓势.
美国黄金期货GCcv1微跌0.2%至每盎司1,743.50美元,该合约有望实现7.5%的月度涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。