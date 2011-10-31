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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 08:57 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,投资者关注20国集团会议

路透新加坡10月31日电---现货金在周一亚洲交易时段持稳,此前受遏制欧债危机计划出炉提振,金价录得两个月来的最大单周涨幅,投资者正等候本周稍晚举行的20国集团(G20)会议,以探寻更多交易线索.

截至0033GMT,现货金XAU=微升0.1%至每盎司1,741.34美元,本月涨幅有望超过7%,扭转上月大跌近11%的颓势.

美国黄金期货GCcv1微跌0.2%至每盎司1,743.50美元,该合约有望实现7.5%的月度涨幅.

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