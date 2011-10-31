中国破获特大网络吸贩毒案 查获1.2万余名涉案人

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月30日电---新华社周日报导称，中国公安机关近日成功破获特大网络吸贩毒案，查获涉毒违法犯罪嫌疑人12,125名，缴获毒品逾300千克。

报导称，今年3月，兰州市和西安市公安禁毒部门分别发现一些不法分子利用互联网视频聊天网站进行吸贩毒活动，公安机关进一步侦查发现，大量吸毒人员在网站设立的聊天室从事吸毒活动。

据专案组负责人介绍，“涉毒人员开设的‘房间’较为隐蔽，‘房主’设置了访问权限，加入房间必须经过熟人引荐，且需要通过视频表演吸毒行为进行‘认证’後才能进入。”

报导指出，公安机关在9月初展开排查抓捕行动。此案涉及的犯罪嫌疑人大多为青少年，最小的只有14岁。

报导称，“网络空间绝不是‘法外之地’，任何不法分子不得心存侥幸。”

报导补充说，网站必须“承担起应对此类犯罪活动的责任”，政府机构也要出台相应的法律解决这一新问题。（完）