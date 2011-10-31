中国破获特大网络吸贩毒案 查获1.2万余名涉案人

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月30日电---新华社周日报导称，中国公安机关近日成功破获特大网络吸贩毒案，查获涉毒违法犯罪嫌疑人12,125名，缴获毒品逾300千克。
报导称，今年3月，兰州市和西安市公安禁毒部门分别发现一些不法分子利用互联网视频聊天网站进行吸贩毒活动，公安机关进一步侦查发现，大量吸毒人员在网站设立的聊天室从事吸毒活动。
据专案组负责人介绍，“涉毒人员开设的‘房间’较为隐蔽，‘房主’设置了访问权限，加入房间必须经过熟人引荐，且需要通过视频表演吸毒行为进行‘认证’後才能进入。”
报导指出，公安机关在9月初展开排查抓捕行动。此案涉及的犯罪嫌疑人大多为青少年，最小的只有14岁。
报导称，“网络空间绝不是‘法外之地’，任何不法分子不得心存侥幸。”
报导补充说，网站必须“承担起应对此类犯罪活动的责任”，政府机构也要出台相应的法律解决这一新问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。