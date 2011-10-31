〔中国经济〕连续三年高额信贷投放决定不能放松银根--人大财经委副主任

路透上海10月31日电---中国全国人大财经委副主任吴晓灵称,中国连续三年的高额信贷投放和货币供应,决定了中国不能走银根放松之路.

上海证券报周一引述吴晓灵认为,中国不缺钱,缺的是资金合理流动的渠道和工具;当前融资的难点不是利率市场化不到位,而是金融管制太多.

明确法律关系、发展资本管理市场是搞活投资渠道的重点;而加快多层次资本市场建设、推动各类债券市场的发展是解决融资难问题的重点,她指出.

她表示,"我们之所以感到钱少,是因为9.6万亿的银行信贷和10.7万亿馀额的政府债券,铺的摊子太大了,如果要想把那个时候铺下的摊子,继续全额完成,每年都得以十几万亿的信贷,是承受不住的,因此我觉得绝对不能走放松银根之路."

上证报同日并引述财政部财政科学研究所所长贾康称,中国经济今年增长将在9%以上,明年即使回落0.5甚至1个百分点也不会出大问题.因此,政策并没有全面放松的必要.未来政策的重点将更多地放在推进结构调整,促进经济发展方式转变上,比如延续目前的定量宽松措施,出台更多对中小企业的实质性的扶持措施等.

贾康并认为,年底的中央经济工作会议可能不会宣布转变现有的政策框架.如果近一段时间欧元区"不出大事",则中国央行可能仍坚持稳健的货币政策,而财政政策可能会释放出"逐渐淡出"的信号. (完)