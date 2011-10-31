〔电子产业〕韩国与台湾LCD生产商因操纵价格被罚--监管机构

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月30日电---韩国反垄断机构周日表示,对操纵价格的10家韩国及台湾薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)生产商处以罚款,包括韩国三星电子和台湾友达光电在内,罚金总额为1,940亿韩元(1.76亿美元).
韩国公正交易委员会表示,其它受罚的主要厂商是韩国LG显示器和台湾奇美电子.它表示,总罚金是韩国迄今对国际垄断案的最高罚款金额.
三星电子连同其台湾与日本子公司在内,被罚972.9亿韩元,金额最高.LG显示器连同台湾和日本子公司,被罚655.2亿韩元,金额第二高.
韩国公正交易委员会表示,友达光电和奇美电子分别被罚285.3亿和15.5亿韩元.瀚宇彩晶被罚8.7亿韩元,中华映管被罚2.9亿韩元.
全球最大TFT-LCD生产商三星电子发言人对路透表示,其公司"尊重并完全接受"处罚.
但媒体报导称,第二大LCD生产商LG显示器准备向首尔高等法院上诉.(完)
--编译 张涛;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。