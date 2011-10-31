〔日本个股〕索尼将退出与韩国三星电子组建的LCD合资企业--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月30日电---日本经济新闻周日报导称,索尼(6758.T)正在洽谈退出与韩国三星电子(005930.KS)组建的液晶显示器(LCD)合资企业,以削减成本.
报导称,索尼计划今年底之前达成协议,将其持有的合资企业S-LCD近50%股权出售给三星电子.
日经称,索尼打算更多依赖外包来削减采购成本,以应对全球供应过剩导致LCD面板价格快速下滑的局面.
三星电子发言人拒绝置评,尚不能立即联系到索尼相关人员.
韩国朝鲜日报曾在7月进行过类似报导,索尼予以否认.
在首尔的一位业内消息人士告诉路透,此类报导似乎"有误解",因为索尼一直在与三星就合资企业投资回报而非股权进行谈判.
该匿名消息人士称,"根据合同,双方可以就此类问题进行磋商,而外界可能误以为索尼将退出合资企业."(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。