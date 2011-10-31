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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:27 BJT

〔日本个股〕索尼将退出与韩国三星电子组建的LCD合资企业--日经

路透东京10月30日电---日本经济新闻周日报导称,索尼(6758.T)正在洽谈退出与韩国三星电子(005930.KS)组建的液晶显示器(LCD)合资企业,以削减成本.

报导称,索尼计划今年底之前达成协议,将其持有的合资企业S-LCD近50%股权出售给三星电子.

日经称,索尼打算更多依赖外包来削减采购成本,以应对全球供应过剩导致LCD面板价格快速下滑的局面.

三星电子发言人拒绝置评,尚不能立即联系到索尼相关人员.

韩国朝鲜日报曾在7月进行过类似报导,索尼予以否认.

在首尔的一位业内消息人士告诉路透,此类报导似乎"有误解",因为索尼一直在与三星就合资企业投资回报而非股权进行谈判.

该匿名消息人士称,"根据合同,双方可以就此类问题进行磋商,而外界可能误以为索尼将退出合资企业."(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

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