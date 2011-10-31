《中国债券市场每日交易备忘》--10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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一、新债招标:
无
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二、新债上市:
中国进出口银行150亿元人民币三年期固息金融债110317,票面利率4.04%
北京等省市共计179亿元五年期固息地方政府债119108,票面利率3.70%
大同煤矿集团20亿元10年期投资人选择权债(5+5)固息债1180145,票面利率5.85%
大同煤矿集团20亿元10年期投资人选择权债(7+3)固息债1180146,票面利率5.95%
铜陵有色集团30亿元五年期中期票据1182293,票面利率6.13%
南山开发集团7亿元五年期中票1182294,票面利率6.13%
厦门国际航空港集团5亿元一年期短期融资券041174001,票面利率5.99%
广州万宝集团8亿元一年期短融041152006,票面利率7.99%
南京长江第三大桥4亿元一年期短融041158007,票面利率8.80%
广东中旅集团3.5亿元一年期短融041156007,票面利率8.04%
中石化集团50亿元九个月期超短融资券011104002,票面利率5.05%
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三、缴款:
福建南平高速10亿元七年期固息债1180149,票面利率7.90%
宁波交通投资控股公司3亿元一年期短融041158009,票面利率6.20%
安徽高速公路控股集团20亿元一年期短融041158008,票面利率5.65%
新疆投资发展集团5亿元六年期投资人选择权债(3+3)固息债,票面利率6.47%
联想控股29亿元七年期发行人选择权债(5+2)固息债,票面利率5.80%
营口港务集团12亿元一年期短融
首都公路发展集团30亿元一年期短融
沙钢集团20亿元五年期中票
青海国投9亿元一年期短融
云铝股份(000807.SZ)2亿元五年期浮息中票
浙江物产集团8亿元三年期中票
内蒙古托克托发电公司10亿元一年期短融
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四、还本付息:
安琪酵母(600298.SS)3亿元一年期短融1081364到期兑付,票面利率3.73%
光明食品集团40亿元一年期短融1081365到期兑付,票面利率3.47%
太极集团(600129.SS)2亿元一年期短融1081366到期兑付,票面利率3.86%
财政部200亿元10年期固息国债010012到期兑付,票面利率3.05%
中国电子信息产业集团25亿元七年期(5+2)固息债0980150付息,票面利率5.40%
中国人民银行60亿元三年期央行票据1001094付息,票面利率2.85%
铁道部100亿元10年期固息债1080135付息,票面利率4.35%
铁道部50亿元15年期固息债1080136付息,票面利率4.39%
百联集团10亿元三年期中票1082192付息,票面利率4.15%
重庆市3.68亿元三年期浮息(一年定存基准)中小企业集合票据1083010付息,基本利差1.60%
国家开发银行238亿元30年期固息金融债060224付息,票面利率3.80%
农业发展银行180亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090411付息,基本利差0.25%
农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090415付息,基本利差0.51%
葛洲坝集团5亿元五年期中票0982142付息,票面利率5.40%
农发行150亿元10年期固息金融债080418付息,票面利率3.75%
中国铝业(2600.HK)(601600.SS)50亿元五年期中票0882026付息,票面利率4.58%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国全国人大财经委副主任吴晓灵称,中国连续三年的高额信贷投放和货币供应,决定了
中国不能走银根放松之路.[ID:nCN1185158]
--国务院周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预
调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184594]
--中国金融业的顶层管理者--证监会、银监会和保监会主席集体大"换血".其中原建行(0939.HK)
董事长郭树清被任命为证监会主席;原证监会主席尚福林接替刘明康出任银监会主席;原农业
银行(1288.HK)董事长项俊波出任保监会主席.[ID:nCN1184590]
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--整理 周晓峰/曾菱; 审校 冉莹
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。